Трамп снял санкции с Сирии в ходе ближневосточного турне. Что пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп продолжает свое ближневосточное турне. Он объявил о снятии санкций с Сирии и встретился с ее временным президентом. Главу Белого дома сопровождают представители технологических корпораций, которым теперь поручено стать своеобразными послами в странах Персидского залива. Что пишут мировые СМИ о поездке Трампа — в дайджесте «Известий».
Reuters: Трамп объявил о снятии санкций с Сирии
Трамп начал свою поездку в Персидский залив с неожиданного заявления о том, что Соединенные Штаты снимут давние санкции с Сирии. Этот шаг станет огромным стимулом для страны, которая была разрушена более чем десятилетием гражданской войны. Выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп заявил, что действует в ответ на просьбу об отмене санкций, поступившую от фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Этот шаг представляет собой важный сдвиг в политике США, которые объявили Сирию спонсором терроризма в 1979 году, добавили санкции в 2004-м и ввели дополнительные санкции после начала гражданской войны в 2011 году. Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что запланированный шаг знаменует собой «новый старт» на пути Сирии к восстановлению.
The New York Times: Трамп встретился с лидером Сирии
Утром 14 мая Трамп встретился в Саудовской Аравии с новым президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа, на следующий день после того, как он объявил, что Соединенные Штаты снимут санкции с республики. Два лидера встречались перед саммитом Трампа с лидерами шести арабских стран. Белый дом предоставил мало подробностей о встрече.
Администрация Трампа в течение нескольких месяцев держалась на расстоянии от молодой администрации Аш-Шараа, некоторые официальные лица США выражали скептицизм относительно мотивов бывшего повстанца. Соединенные Штаты также потребовали от Сирии принять меры по борьбе с терроризмом и другим вопросам, некоторым из которых правительство Аш-Шараа последовало.
Bloomberg: визит Трампа будет способствовать развитию ИИ на Ближнем Востоке
Администрация Трампа расчищает путь для реализации амбиций стран Персидского залива в области искусственного интеллекта (ИИ). В соответствии с соглашениями с США, которые, как ожидается, будут обнародованы в ближайшие дни, Саудовская Аравия и ОАЭ получат более широкий доступ к передовым чипам ИИ от Nvidia и Advanced Micro Devices, которые считаются золотым стандартом для запуска моделей ИИ.
13 мая США официально отменили так называемое правило распространения ИИ, введенное при Байдене. Это мера создавала три широких уровня доступа для стран, желающих получить чипы ИИ, и столкнулась с интенсивным противодействием из-за ограничений, которые она налагала на закупки чипов странами. Чиновники администрации Трампа теперь разрабатывают свой собственный подход, который, как ожидается, будет смещен в сторону переговоров по индивидуальным сделкам со странами.
The Washington Post: лидеры технологического сектора присоединились к Трампу
В Саудовской Аравии состоялось самое крупное собрание лидеров американской технологической отрасли с тех пор, как они посетили инаугурацию Трампа. Влиятельные лица Кремниевой долины отправились в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к Трампу и группе его ведущих советников и попытаться привлечь инвестиции из богатого нефтью королевства.
Первая крупная международная поездка Трампа во время его второго срока демонстрирует его новую модель коммерческой дипломатии, в которой деловые интересы, некоторые из которых касаются его собственной семьи и партнеров, переплетаются и даже приравниваются к целям внешней политики США. Руководители бизнеса и компании играют роль послов политики. Однако цели руководителей бизнеса и национальные интересы порой расходятся. Эксперты по внешней политике задаются вопросом, не предлагают ли США доступ к основным стратегическим технологиям, получая слишком мало взамен.
CNN: Трамп хочет сделать США похожими на страны Персидского залива
Трамп явно хотел бы, чтобы Америка была больше похожа на страны Персидского залива, которые он посещает в ходе своей первой большой зарубежной поездки. Финансовая мощь богатых нефтью саудовцев, катарцев и эмиратцев стала залогом сдвига внимания Вашингтона с Запада на Восток. Трампа восхищают преобразования, которые они провели, будучи не обремененными правилами планирования и экологическими ограничениями, на которые он часто жалуется в США.
Белый дом подчеркивает, что тур Трампа в первую очередь является экономической миссией. Однако взаимосвязанный характер экономической и политики безопасности США будет подчеркнут во время его остановки в Катаре. В то время как международные геополитические структуры распадаются, правительство Дохи зарекомендовало себя как редкий посредник в сложных спорах между врагами, иногда за тысячи миль от своего собственного региона.