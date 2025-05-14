Трамп снял санкции с Сирии в ходе ближневосточного турне. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп продолжает свое ближневосточное турне. Он объявил о снятии санкций с Сирии и встретился с ее временным президентом. Главу Белого дома сопровождают представители технологических корпораций, которым теперь поручено стать своеобразными послами в странах Персидского залива. Что пишут мировые СМИ о поездке Трампа — в дайджесте «Известий».

Reuters: Трамп объявил о снятии санкций с Сирии

Трамп начал свою поездку в Персидский залив с неожиданного заявления о том, что Соединенные Штаты снимут давние санкции с Сирии. Этот шаг станет огромным стимулом для страны, которая была разрушена более чем десятилетием гражданской войны. Выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп заявил, что действует в ответ на просьбу об отмене санкций, поступившую от фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Reuters «О, что я делаю для наследного принца», — сказал Трамп, вызвав смех в зале. Он сказал, что санкции выполнили важную функцию, но теперь пришло время для страны двигаться вперед.

Этот шаг представляет собой важный сдвиг в политике США, которые объявили Сирию спонсором терроризма в 1979 году, добавили санкции в 2004-м и ввели дополнительные санкции после начала гражданской войны в 2011 году. Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что запланированный шаг знаменует собой «новый старт» на пути Сирии к восстановлению.

The New York Times: Трамп встретился с лидером Сирии

Утром 14 мая Трамп встретился в Саудовской Аравии с новым президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа, на следующий день после того, как он объявил, что Соединенные Штаты снимут санкции с республики. Два лидера встречались перед саммитом Трампа с лидерами шести арабских стран. Белый дом предоставил мало подробностей о встрече.

The New York Times С тех пор как повстанческий альянс Аш-Шараа сверг президента Башара Асада в декабре, его администрация пытается снять сохраняющиеся международные санкции с Сирии. Многие из них были введены в ответ на жестокое подавление правительством Асада восстания, которое началось в 2011 году и затем переросло в разрушительную гражданскую войну.

Администрация Трампа в течение нескольких месяцев держалась на расстоянии от молодой администрации Аш-Шараа, некоторые официальные лица США выражали скептицизм относительно мотивов бывшего повстанца. Соединенные Штаты также потребовали от Сирии принять меры по борьбе с терроризмом и другим вопросам, некоторым из которых правительство Аш-Шараа последовало.

Bloomberg: визит Трампа будет способствовать развитию ИИ на Ближнем Востоке

Администрация Трампа расчищает путь для реализации амбиций стран Персидского залива в области искусственного интеллекта (ИИ). В соответствии с соглашениями с США, которые, как ожидается, будут обнародованы в ближайшие дни, Саудовская Аравия и ОАЭ получат более широкий доступ к передовым чипам ИИ от Nvidia и Advanced Micro Devices, которые считаются золотым стандартом для запуска моделей ИИ.

Bloomberg Эти инициативы в области ИИ выделялись среди потока инвестиций, представленных в первый полный день визита Трампа в регион. В Эр-Рияде к Трампу присоединился наследный принц Мухаммед бин Салман, приветствуя более тесные коммерческие отношения. Сделки также включали расширенные закупки пассажирских самолетов Boeing и обещание королевства разрешить использование сервиса Starlink Илона Маска в авиации и морском судоходстве.

13 мая США официально отменили так называемое правило распространения ИИ, введенное при Байдене. Это мера создавала три широких уровня доступа для стран, желающих получить чипы ИИ, и столкнулась с интенсивным противодействием из-за ограничений, которые она налагала на закупки чипов странами. Чиновники администрации Трампа теперь разрабатывают свой собственный подход, который, как ожидается, будет смещен в сторону переговоров по индивидуальным сделкам со странами.

The Washington Post: лидеры технологического сектора присоединились к Трампу

В Саудовской Аравии состоялось самое крупное собрание лидеров американской технологической отрасли с тех пор, как они посетили инаугурацию Трампа. Влиятельные лица Кремниевой долины отправились в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к Трампу и группе его ведущих советников и попытаться привлечь инвестиции из богатого нефтью королевства.

The Washington Post В последние годы лидеры технологического сектора совершали паломничества на Ближний Восток, чтобы собрать деньги на развитие инфраструктуры ИИ, на создание которой они поставили свое будущее. Эти отношения — улица с двусторонним движением: Саудовская Аравия также стремится диверсифицировать свою экономику, отходя от нефти, а сделки и партнерства, возникшие в результате поездки, показывают, как королевство использует свои глубокие карманы, чтобы стать крупным игроком самостоятельно.

Первая крупная международная поездка Трампа во время его второго срока демонстрирует его новую модель коммерческой дипломатии, в которой деловые интересы, некоторые из которых касаются его собственной семьи и партнеров, переплетаются и даже приравниваются к целям внешней политики США. Руководители бизнеса и компании играют роль послов политики. Однако цели руководителей бизнеса и национальные интересы порой расходятся. Эксперты по внешней политике задаются вопросом, не предлагают ли США доступ к основным стратегическим технологиям, получая слишком мало взамен.

CNN: Трамп хочет сделать США похожими на страны Персидского залива

Трамп явно хотел бы, чтобы Америка была больше похожа на страны Персидского залива, которые он посещает в ходе своей первой большой зарубежной поездки. Финансовая мощь богатых нефтью саудовцев, катарцев и эмиратцев стала залогом сдвига внимания Вашингтона с Запада на Восток. Трампа восхищают преобразования, которые они провели, будучи не обремененными правилами планирования и экологическими ограничениями, на которые он часто жалуется в США.

CNN Президент ясно дал понять, что Америка под его руководством открыта для бизнеса и не будет задавать слишком много вопросов о том, откуда берутся деньги. «В последние годы слишком много американских президентов были поражены представлением о том, что наша работа — заглядывать в души иностранных лидеров и использовать политику США для отправления правосудия за их грехи, — сказал Трамп, открывая во вторник новую эру ультрареалистичной внешней политики. — Я считаю, что это работа Бога — быть судьей, а моя работа — защищать Америку и продвигать фундаментальные интересы стабильности, процветания и мира».

Белый дом подчеркивает, что тур Трампа в первую очередь является экономической миссией. Однако взаимосвязанный характер экономической и политики безопасности США будет подчеркнут во время его остановки в Катаре. В то время как международные геополитические структуры распадаются, правительство Дохи зарекомендовало себя как редкий посредник в сложных спорах между врагами, иногда за тысячи миль от своего собственного региона.