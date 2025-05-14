Жители Хабаровского края отдали мошенникам 5 млн рублей за сутки
За минувшие сутки полиция в Хабаровском крае возбудила 17 уголовных дел по факту мошенничества. Общий ущерб превысил 5 млн рублей.
Аферисты использовали различные схемы обмана. В Хабаровске мошенник позвонил 63-летней женщине и попросил продиктовать код из SMS-сообщения под предлогом доставки еды. Затем якобы для сохранности сбережений другой мошенник убедил потерпевшую перевести на «безопасный» счет 810 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
В Комсомольске-на-Амуре и селе Маяк Нанайского района пожилые мужчина и женщина доверились аферистам, которые предложили получить доход от инвестиций. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.
Кроме того, преступники связывались с жителями Хабаровска и поселка Ванино от имени банка. Под различными предлогами они убедили потерпевших перевести на посторонние счета больше 2 млн рублей. В Комсомольске-на-Амуре 70-летняя женщина перечислила деньги под предлогом декларирования денежных средств.
В подмосковных Химках полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. В результате действий аферистов 86-летняя женщина лишилась 4,5 млн рублей. Задержанный забрал у потерпевшей часть суммы.