Суд над активисткой Татьяной Андриец пройдет 14 мая в Латвии
Суд над активисткой Татьяной Андриец, обвиняемой в создании преступной организации, пройдет в эту среду в Латвии. Кадры с места 14 мая публикуют «Известия».
Студентку СПбГУ обвиняют в «деятельности, направленной против национальной безопасности» страны, за это в Латвии ей грозит лишение свободы от 10 лет до пожизненного срока. Девушка выступала за сохранение русскоязычного образования и против сноса советских воинских монументов.
«Большей несправедливости, чем сейчас происходит в зале, вообразить трудно. Таня — это просто честная, наивная, добрая, любящая всех людей девушка», — заявила публицист, журналист и пророссийская активистка Алла Березовская.
Она назвала обвинения против Андриец чудовищной фантазией следователя.
Андриец арестовали в 2023 году в Риге. Под стражей она провела восемь месяцев.
На прошлом заседании в апреле девушка присутствовала по видеосвязи из больницы. По словам активистки, она не смогла подготовиться к слушанию из-за плохого состояния здоровья, но судья признал неявку Андриец необоснованной. 13 мая активистку выписали из больницы после месяца лечения.
В полиции Латвии 10 мая сообщили, что за празднование Дня Победы возбудили 67 уголовных дел и задержали восемь человек. В ведомстве также попросили граждан, располагающих информацией о проведении мероприятий, соответствующих «интересам России», сообщить об этом по горячей линии МВД Латвии.