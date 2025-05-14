Мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе на проспекте Вернадского в Москве
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- Мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе на проспекте Вернадского в Москве
Женщина-пешеход получила смертельные травмы в результате наезда мотоциклиста на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 14 мая.
По предварительной информации, водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко.
«В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Специалисты скорой помощи и реанимация констатировали смерть женщины, уточняет 360.ru.
Столичные госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее, 12 мая, водитель сбил двух подростков на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Они ехали по пешеходному переходу на одном самокате. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с многочисленными переломами и ушибами.
В марте водитель Lexus сбил пешехода у метро «Щелковская», на северо-востоке столицы, передает RT. Пострадавшего госпитализировали.