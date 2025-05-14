Трамп призвал президента Сирии к нормализации отношений с Израилем
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа к нормализации отношений с Израилем в рамках «Авраамовых соглашений». Об этом 14 мая сообщила заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп призвал президента аш-Шараа проделать большую работу для сирийского народа и настоятельно рекомендовал ему <...> подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).
Американский лидер также призвал президента Сирии приказать всем иностранным террористам, в том числе и палестинским, покинуть страну. Кроме того, помочь США предотвратить возрождение группировки ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).
Ранее, 7 мая, агентство Reuters сообщило о тайных переговорах Сирии и Израиля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По словам собеседника агентства в сирийских силах безопасности и представителя одной из ближневосточных разведслужб, непрямые контакты этих стран направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не поддерживающими официальных отношений.