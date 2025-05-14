Стоимость золотых резервов России в апреле обновила рекорд
Стоимость золотых резервов России в апреле 2025 года обновила рекорд, приблизившись к $250 млрд, заявили в Центробанке. Доля благородного металла в резерве составила 36,3%, достигнув максимального показателя с октября 1999 года, передает телеканал «Известия». Стоимость золотого запаса впервые превысила $200 млрд в октябре 2024 года. Международные резервы России по состоянию на 1 мая выросли до $680,3 млрд.
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