Женщину будут судить за гибель человека при нападении собак на Сахалине
В Сахалинской области передано в суд уголовное дело в отношении владелицы собак. При нападении животных погиб человек.
Инцидент произошел в феврале 2025 года в селе Ожидаево Холмского района. По данным ИА SakhalinMedia, 64-летняя подсудимая содержала на открытом участке местности двух потенциально опасных собак. Питомцы напали на потерпевшую и причинили многочисленные травмы. Владелица собак переместила пострадавшую к себе домой и осмотрела, но скорую помощь не вызвала, создав опасную ситуацию.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии»). Материалы переданы в суд. Владелице собак грозит до двух лет лишения свободы.
В Московской области прокуратура начала проверку по факту нападения алабая на шестилетнего ребенка в Шатуре. Собака выскочила из-под забора частного дома и набросилась на мальчика, который проезжал мимо на велосипеде. Животное удалось отогнать очевидцам.