Навигацию маломерных судов открыли в районах Хабаровского края
В Хабаровском крае продолжают открывать сезон навигации маломерных судов. Выход лодок на воду разрешили в нескольких муниципалитетах.
С началом навигации проверки проводят инспекторы ГИМС. В ходе рейдов они следят за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов. В черте Хабаровска в поле зрения инспекторов попали рыбаки, которые вышли в акваторию реки Амур во время сильного ветра. Специалисты провели беседу с горожанами и проверили документы. Об этом пишет ИА AmurMedia.
Навигация открылась в Бикинском округе, Вяземском, Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах, районе имени Лазо, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Инспекторы напоминают, что плавательное средство должно быть зарегистрировано в ГИМС. Также должны быть официально зафиксированы все технические изменения, если они были внесены в конструкцию судна. Срок действия прав на управление судном в личных целях составляет 10 лет. Лодки, катера и водные мотоциклы должны проходить техосмотр каждые пять лет.