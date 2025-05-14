Собянин оценил возможности кинопарка «Москино»
В кинопарке «Москино» можно быстро «воплотить самые смелые задумки», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Например, для строительства натурной площадки «Брестская крепость» для проекта «В списках не значился» потребовалось примерно 90 дней. А для ленты «Буратино» создали целый итальянский город.
Этим, в частности, объясняется рост интереса к съемкам в кинопарке — это одна из самых популярных площадок города. С начала года в кинокомиссию «Москино» поступило свыше 1 тыс. заявок. Это на 53% больше, чем год назад, отметил Собянин, добавив, что каждая четвертая заявка — на съемки в кинопарке «Москино». За три месяца здесь реализовали 15 проектов.
По словам мэра, кинокомиссия помогает съемочным группам с организацией процесса. «На съемочных площадках работают кинокомиссары. В этом году они выезжали уже на 265 съемок», — рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что все перечисленные моменты значительно упрощают процесс съемок и способствуют развитию киноиндустрии в столице.