Кандидату в президенты Португалии Вентуре стало плохо во время выступления
Кандидату в президенты Португалии Андре Вентуре стало плохо во время своего выступления на митинге в португальском Тавире. Об этом 13 мая сообщило издание Diário de Notícias.
По предварительным данным, он перенес приступ гипертонии. Отмечается, что кандидат в президенты провел ночь в больнице Фаро под наблюдением медиков для определения точного диагноза.
В свою очередь, Вентура на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) поделился своим состоянием.
«Всем доброе утро. Меня очень хорошо лечат в больнице Фаро, и я надеюсь, что меня выпишут в ближайшие часы», — написал он.
На данный момент Вентура был выписан из больницы для продолжения выполнения обязанностей.
3 мая президента Сербии Александра Вучича госпитализировали после прибытия из США. Позднее кардиолог военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде Драган Динчич заявил, что возможной причиной недомогания Вучича стало резкое повышение давления. По его словам, показатели давления составили 165/98.