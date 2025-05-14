Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных по вакцинам
Суд Европейского союза (ЕС) признал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19. Об этом 14 мая сообщило издание Politico.
«Суд ЕС постановил, что Европейская комиссия ошибочно отказалась опубликовать текстовые сообщения Урсулы фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в разгар пандемии COVID-19», — отмечается в материале.
По данным издания, такое решение может нанести сокрушительный удар по репутации главы ЕК.
О том, что бельгийские следователи возбудили уголовное дело в отношении фон дер Ляйен, стало известно в апреле 2024 года. Расследование началось годом ранее после подачи заявления представителем местной консалтинговой фирмы Фредериком Балданом, обвинившим главу ЕК в коррупции после ее переписки с руководителем Pfizer о закупке вакцин для всего ЕС.
В начале декабря минувшего года стало известно, что более тысячи граждан стран Евросоюза поддержали иск против фон дер Ляйен из-за возможных нарушений с вакцинами.