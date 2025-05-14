Обвиняемым в попытке подрыва техники ВС РФ в Запорожской области вынесли приговор

Олега Завгороднего и Федора Трифонова приговорили к 24 и 17 годам лишения свободы соответственно за попытку подрыва колонн военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ на трассе в Запорожской области в 2022 году. Об этом 15 мая проинформировала пресс-служба Южного окружного военного суда.

Согласно информации следствия, в феврале 2022 года Завгородний присоединился к террористическому сообществу, в котором был ответственен за незаконный оборот взрывчатки. Для организации диверсии с мая по октябрь 2022 года он прошел обучение в Запорожье. Завгородний также предложил Трифонову присоединиться к нему в подготовке подрыва.

Мужчины при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ) собирались взорвать участок дороги в момент прохождения военной российской колонны. Однако исполнить свой замысел злоумышленники не смогли: их задержали сотрудники ФСБ России.

В отношении Завгороднего и Трифонова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 («Покушение на теракт»), ч. 4 ст. 222.1 («Незаконные приобретение взрывчатых веществ»), ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Первого мужчину также обвиняли по ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Завгороднему суд назначил 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Трифонову — 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Также оба должны выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

В этот же день сообщалось о задержании в Кемеровской области жителя Киселевска за призыв к террористической деятельности во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мужчину обвиняют в совершении преступления в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).