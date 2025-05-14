Инвесторам предложили участие в восстановлении тысячи объектов наследия

Более тысячи объектов культурного наследия (ОКН) стали доступны для инвесторов на цифровой платформе наследие.дом.рф. Общая площадь зданий под восстановление — свыше 1 млн кв. метров, сообщили в ДОМ.РФ.

Цифровая платформа наследие.дом.рф была разработана госкомпанией ДОМ.РФ при поддержке Минкульта для привлечения инвесторов к сохранению культурного наследия. ДОМ.РФ с 2024 выступает оператором президентской программы по восстановлению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Платформа размещает информацию об объектах в федеральной, региональной или муниципальной собственности, готовых к передаче инвесторам. ОКН должны входить в единый госреестр объектов культурного наследия, находиться в неудовлетворительном состоянии и соответствовать ряду других требований.

По словам управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, с момента запуска через платформу было подано свыше 200 заявок на восстановление объектов ОКН. «Платформа стала действительно востребованным и эффективным инструментом в работе инвесторов, связующим звеном между властями и социально ответственным бизнесом, готовым к реализации культурно-исторических проектов», — отметил Козак.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, комплексные меры по восстановлению и вовлечению в оборот 1 тыс. ОКН позволят создать более 53 тыс. рабочих мест. Размер дополнительных налогов и страховых взносов может превысить 19 млрд рублей ежегодно.

В ДОМ.РФ подчеркнули, что для решения поставленных задач уделяют большое внимание работе с инвесторами. «Мы понимаем, что одним из ключевых инструментов для повышения интереса и мотивации инвесторов к работе с ОКН сегодня остается льготная ставка кредитования. Уже пять кредитных организаций, включая Банк ДОМ.РФ, сегодня готовы предоставлять кредиты на таких условиях», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

На сегодняшний день в каталоге ОКН на платформе собрано 1009 объектов из 72 регионов. Лидером по количеству размещенных памятников культуры является Пермский край (55 объектов). За ним следуют Ярославская (46), Новгородская (46), Вологодская (45) и Костромская (45) области.

В частности, на платформе представлены знаковые исторические объекты Москвы и Московской области: здание общежития Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского, а также Главный дом усадьбы Васино в городском округе Чехов. Во Владимирской области предлагают восстановить усадьбу Сушнево, в Санкт-Петербурге — дом Второго Общества взаимного кредита с флигелями, Ансамбль дачи Фаберже и усадьбу архитектора Е. Гана. В Татарстане в каталог включено здание городского училища в Елабуге и другие объекты.

Помимо каталога ОКН на платформе также действует реестр специализированных подрядных организаций. В нем указаны свыше 390 компаний, имеющих лицензию Минкульта на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Разработка платформы реализуется в рамках программы сохранения объектов культурного наследия народов РФ до 2045 года. К 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. объектов культурного наследия.