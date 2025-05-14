Напавшего на хоккеиста в Подмосковье приговорили к 3,5 года колонии
Мужчину, который набросился на хоккеиста с ножом в Московской области, приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 14 мая сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Уточняется, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Молодой человек напал на спортсмена с ножом в подмосковной Барвихе. Причиной конфликта стало то, что пострадавший сделал ему замечание за громкие крики и мат во дворе.
Отмечается, что прокурор запрашивал для фигуранта семь лет колонии строгого режима.
23 апреля стало известно, что в населенном пункте Шеметово мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Отмечалось, что сотрудники полиции подошли к мужчине, показали свои удостоверения и попросили мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. В ответ он нагрубил и нанес несколько ударов ножом одному из работников, после чего скрылся.