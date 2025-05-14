Собянин рассказал о программах повышения квалификации для медиков
В этом году в различных образовательных программах для врачей и среднего медперсонала в столице могут принять участие 160 тыс. человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В прошлом году такое же количество специалистов прошли обучение и повышение квалификации. Центральной площадкой стал кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы. С момента его открытия разработано свыше 90 тренингов и свыше 130 учебных программ, охватывающих множество направлений, включая онкологию и кардиологию. Есть также занятия по эффективной коммуникации с пациентами.
«Новейшие симуляторы позволяют отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным. Всего — больше 1100 единиц медоборудования», — отметил Собянин.
Также сотрудники московских медучреждений повышают квалификацию в профильных вузах: они проходят обучение на базе Медицинского симуляционного центра ММНКЦ им. Боткина, Научно-практического центра диагностики и телемедицинских технологий, Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.