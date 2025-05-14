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СК расследует убийство двух жителей Курской области украинскими боевиками

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Фото: СУ СК РФ
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России продолжают расследование в селе Русское Поречное Курской области, где были зафиксированы массовые убийства мирных жителей украинскими националистами. Об этом 14 мая сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В ходе осмотра жилого сектора села Русское Поречное и поселка Мирный Суджанского района Курской области обнаружены части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти», — заявила она.

Представитель СК добавила, что следователи работают и в близлежащих населенных пунктах. По ее данным, не позднее января 2025 года боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) применили пытки к жителям Русского Поречного и Мирного, а затем совершили их убийство, на телах жертв обнаружены огнестрельные ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Уточняется, что боевики киевского режима убили 24 мирных жителя в Русском Поречном. Причастные к совершению преступления устанавливаются.

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3 марта российские бойцы, обследовав окраины села Русское Поречное в приграничье Курской области, снова нашли тела мирных жителей, убитых боевиками ВФУ. Сообщалось, что боевики убили пожилых мирных жителей.

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