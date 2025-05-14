Политолог назвал выгоду Франции от конфликта на Украине
Франция в условиях конфликта на Украине становится лидером в Евросоюзе (ЕС) в области обороны и безопасности. Об этом французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн заявил в среду, 14 мая.
«Париж уже сейчас хочет взять на себя лидерство в ЕС в вопросах обороны <...>. Честно говоря, украинский конфликт позволил Франции продвинуться в достижении этой цели», — сказал он в интервью Lenta.Ru.
По словам политолога, для французского руководства приоритетом стало развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).
Эксперт добавил, что Париж стремится к тому, чтобы его производители успешно конкурировали с немецкими и американскими.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы осознают, что возврат к границам 2014 года невозможен, сообщает 360.ru. Также французский лидер выразил готовность к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине, передает RT.