Точка спасения: ЕС достиг предела в антироссийских санкциях

Европейские страны достигли предела в санкциях против России. Утвержденный в среду, 14 мая, 17-й пакет рестрикций не несет в себе реальных угроз для российской экономики, сумевшей за прошедшее время адаптироваться в большинстве отраслей. Получилось ли полностью заменить европейские товары и какие страны помогли в импортозамещении, разбирались «Известия».

Адаптация рынка

В той или иной мере от санкций пострадало большинство отраслей российской экономики, сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Наибольший вред был нанесен тем, которые оказались под прямым санкционным ударом — добыча и обработка, а также сфера транспорта.

— По добавленной стоимости добыча полезных ископаемых сократилась в 2024 году на 1,9% по сравнению с 2021 годом, нефтепереработка — на 2,3%, металлургическое производство сжалось на 2%, а производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов рухнуло почти на четверть. Несмотря на ощутимый восстановительный рост, деятельность воздушного и космического транспорта всё еще ниже уровня 2021 года на 9%, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Россия практически адаптировалась к введенным санкциям, хотя угрозы и введенные вторичные санкции продолжают оказывать влияние на внешнюю торговлю страны, отметила в беседе с «Известиями» директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина. Так, за I квартал 2025 года экспорт относительно прошлого года снизился на 6,7%, притом что импорт практически не изменился.

— Самым сложным в области внешней торговли оказался 2023 год, так как российским компаниям в срочном порядке пришлось менять логистические цепочки, поставщиков и потребителей товаров. В результате падение экспорта в 2023 году составило 28%, причем самое заметное снижение экспорта произошло в торговле минеральным сырьем. И несмотря на рост объемов продаж углеводородов и другого сырья в прошлом году, объем проданных минеральных ресурсов на внешнем рынке в долларовом эквиваленте в 2024 году меньше показателей 2022 года на 32,5%, — сообщила эксперт.

Существенно пострадала от санкций машиностроительная отрасль, в том числе автомобилестроение, подчеркнула Галина Сорокина. И хотя сегодня автомобильный рынок заполнен автомобилями китайского производства, недостающие детали для автомобилей, производимых в России, заменяют китайскими аналогами или деталями, произведенными благодаря реверсивному инжинирингу, цена автомобилей за три года выросла в два раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лучше всех смогли адаптироваться к санкциям производители текстильных изделий, обуви, а также кожевенники и меховщики. Уход с рынка крупных конкурентов позволил fashion-индустрии не только расширить нишу внутри страны, но и превысить показатели экспорта за два года на 20%.

Страны, вводившие санкции, уже исчерпали большинство доступных инструментов давления, сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Больше всего давление оказывалось на банковский сектор. Однако именно он оказался наиболее адаптивным: расчеты всё чаще переходят на национальные валюты, выстроены альтернативные платежные маршруты с приемлемыми затратами.

Сферы импортозамещения

К ключевым направлениям, по которым необходимо было ускорить импортозамещение в условиях санкций, относились производство транспортных средств, машин и промышленного оборудования, электрооборудования, электроники и оптики, химической продукции, сказала «Известиям» старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Ольга Пономарева. Процессы импортозамещения в этих секторах реализуются с разной скоростью, так как развитие производств и переориентация технологических цепочек требуют финансовых ресурсов и времени.

Несмотря на то что о полном импортозамещении пока говорить не приходится, российские компании уже демонстрируют успехи в производстве и обеспечении спроса, считает эксперт. Речь идет прежде всего об оборудовании для промышленных автоматизированных систем, микроэлектронике, в том числе для нужд отечественных производителей потребительской электроники, запчастях и комплектующих для спецтехники и текстильной продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Нельзя не отметить продвижение в замещении иностранного ПО, чему уделяется особое внимание, а также в целом сфере цифровых технологических решений. Продовольственной безопасности способствует развитие селекционных центров для наращивания отечественного производства семян, — заметила Ольга Пономарева.

В импортозамещении есть локальные успехи, но глобально в такие короткие сроки решить настолько масштабную задачу нереально, считает Владимир Еремкин. Процесс импортозамещения в промышленности требует, помимо кадров, технологий, оборудования и финансов, еще по меньшей мере 3–5 лет для разработки и внедрения продуктов в чувствительных сферах.

— На примере отечественных самолетов мы видим, что только в этом году проходят первые испытательные полеты с импортозамещенными версиями оборудования, тогда как серийное производство будет запущено не ранее 2026 года, — заметил он.

Переориентация рынка

С точки зрения обеспечения потребностей в импорте основным партнером выступает Китай, напомнил Владимир Еремкин. Если говорить об экспортных поставках, то в данном случае отечественные производители переориентировались на азиатские рынки, на которые по итогам прошлого года пришлось около 3/4 совокупного объема российского экспорта (для сравнения: в 2022 году доля азиатских стран составляла чуть менее 50%).

— Примечателен также рост экспорта в африканские страны, на которые пришлось 5,6% экспорта в 2024 году. За два года эта доля увеличилась более чем в два раза, а в денежном выражении прирост составил 64%, — заявил эксперт.

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Основная переориентация во внешней торговле произошла с Европы и Америки на страны Азии и Африки, причем это как в экспорте, так и импорте, подчеркнула Галина Сорокина. В Азии, помимо выросшего товарооборота с Китаем, Индией и Турцией, растет товарооборот со странами ЕАЭС.

— Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Африке являются Египет, Алжир, Марокко и Тунис. И хотя внешнеторговый баланс России с Америкой падает, но это падение значительно ниже, чем с Европой, благодаря партнерам из Латинской Америки и Карибского бассейна, таким как Бразилия, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны, — добавила эксперт.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, но на момент публикации ответ получен не был.