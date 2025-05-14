Никарагуа и РФ подпишут военное соглашение в 2025 году
Никарагуа и Россия заключат соглашение о военном сотрудничестве. Договор планируют подписать до конца 2025 года. Документ одобрен правительством России в 2024 году и включает 16 статей. Соглашение предполагает обмен опытом, учения и подготовку военных. Срок действия договора — пять лет с возможностью продления. Никарагуанская делегация посетит учения в РФ уже в сентябре 2025 года. Ранее в Никарагуа российские военные приезжали в качестве наблюдателей. Россия налаживает контакты со многими государствами региона, сообщает телеканал «Известия».
Москва активно развивает связи с Кубой и Венесуэлой. Страны долгое время находились под давлением США. Но по-прежнему приоритет республик — защита своих национальных интересов. Эксперты подчеркивают: со стороны России речь не идет о распространении влияния. Цель России — взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.