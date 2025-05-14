Хуситы заявили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Хуситы в Йемене сообщили о запуске третьей ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Израиле менее чем за 24 часа. Об этом 14 мая проинформировал телеканал Al Masirah со ссылкой на йеменское движение «Ансар Аллах».
«Ракетная атака на аэропорт <…> стала третьей за последние 24 часа», — говорится в публикации.
Уточняется, что атака была совершена с использованием гиперзвуковой ракеты.
13 мая сообщалось об атаке хуситов на аэропорт. Из-за него все рейсы в Тель-Авиве временно приостановили. Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил в эфире одного из телеканалов, что ракетные войска провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион.