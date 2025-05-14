В раде раскритиковали Киев за отношение к гражданам как к рабам и закрытие границ
Украинские власти, закрывая границы для выезда из страны, демонстрируют свое отношение к гражданам как к рабам. Об этом 14 мая заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
«Сейчас, когда границы остаются закрытыми и когда от некоторых чиновников разного уровня мы слышим, что они будут закрыты даже после завершения военного положения, что нужно какое-то время держать границу закрытой. Я это воспринимаю это, как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы — наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть», — сказал он.
Кроме того, депутат обратил внимание на негативную реакцию украинцев на принудительную мобилизацию, которая, по его мнению, является одной из причин бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства. Мазурашу добавил, что «их загнали в подполье».
21 апреля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что на фоне катастрофических потерь и дезертирства Вооруженным силам Украины (ВСУ) крайне необходимо активизировать мобилизацию. При этом она не уточнила, за счет чего будут активизировать мобилизационный процесс.
В тот же день замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что в случае запроса со стороны ВСУ необходимо будет провести мобилизацию юношей в возрасте от 18 до 25 лет.