На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом 14 мая сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.
«14 мая <…> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут», — указано в сообщении.
В институте отметили, что мощная вспышка была зафиксирована в среду в 06:25 мск.
Кроме того, там также уточнили, что 14 мая зафиксирована высокая вспышечная солнечная активность, а 15 мая умеренная. По их данным, возможны вспышки класса Х.
Накануне стало известно, что на Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка максимального класса мощности X. Отмечалось, что вспышка произошла на западном краю Солнца, поэтому глобально опасности для Земли не представляет.