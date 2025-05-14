Опубликована полная деловая программа и состав спикеров Кавказского инвестиционного форума

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума, который состоится с 25 по 27 мая в Минеральных Водах, опубликована полная деловая программа и состав спикеров. Центральной темой форума станет «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Всего в деловую программу включены более 50 мероприятий, Главное событие — пленарное заседание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Также в рамках КИФ-2025 состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

КИФ-2025 станет важным этапом в разработке новых стратегий для устойчивого развития российских регионов. Мероприятие создаст площадку для обсуждения инвестиционного потенциала территорий и альтернативных методов привлечения капитала, таких как партнерское финансирование и исламские финансовые модели, для преодоления внешнеэкономических санкций и стимулирования роста внутренней экономики.

«Северо-Кавказский федеральный округ — один из лидирующих в нашей стране по многим показателям. Продолжает реализовываться утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которая определяет основные направления, способы и средства достижения стратегических целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности. Уверен, что Кавказский инвестиционный форум в этом году вновь станет важным элементом развития СКФО и платформой для создания и реализации новых идей и инвестиционных проектов, направленных на будущее нашей страны и ее поколений», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2025 Антон Кобяков.

В деловую программу Кавказского инвестиционного форума включены панельные дискуссии, круглые столы и дискуссии, охватывающие широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России: энергетику, транспорт и логистику, туризм, агропромышленный комплекс, здравоохранение, международное сотрудничество, предпринимательство и социальные инициативы. В числе участников форума — представители туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических и строительных компаний, банковского сектора из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Участие в КИФ-2025 примут главы российских регионов: Республики Северная Осетия — Алания, Ставропольского края, Астраханской области, а также представители правительства Российской Федерации и региональных правительств, руководители ведомств и государственных корпораций, бизнес-сообщества, эксперты и лидеры мнений. В числе участников — руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров, руководитель Роскачества Максим Протасов, Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин и другие. Полный состав спикеров и участников дискуссий доступен на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума.

Особое внимание в деловой программе КИФ-2025 будет уделено роли Северного Кавказа как стратегического транспортного узла, соединяющего Евразию, Индию и Ближний Восток через коридор «Север – Юг». Участникам форума будут представлены проекты, направленные на развитие инфраструктуры региона и его трансформацию в ключевой экспортный хаб России.

В рамках форума также будут рассмотрены вопросы кадровой политики и кадрового потенциала, включая адаптацию образовательных программ к нуждам регионов, привлечение молодежи и местных специалистов к крупным инвестиционным проектам, а также подготовку квалифицированных кадров, способных решать современные вызовы.

Тема цифровизации будет охвачена в отдельном блоке, посвященном модернизации государственных услуг и внедрению новых технологий в управление. Эксперты обсудят интеграцию цифровых решений в государственное управление, развитие электронного документооборота и применение искусственного интеллекта для повышения эффективности работы органов власти.

Одним из важных акцентов на КИФ-2025 станет сохранение исторической памяти в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сессиях будет затронут вопрос противодействия искажению истории в условиях глобальной информационной политики. В программе КИФ-2025 также запланированы сессии по индустрии медиапространства и развитию креативных индустрий. В центре внимания — геобрендинг, PR-стратегии, маркетинговые тренды и эффективные методы взаимодействия бизнеса и государственных структур.

Форум уделит внимание и туризму. Участники рассмотрят варианты инновационных туристических маршрутов и экомаршрутов, направленных на привлечение молодежной аудитории и сохранение природного наследия Кавказа. Перспективные проекты в агропредпринимательстве и агротуризме будут также представлены на КИФ-2025.

В первый день Кавказского инвестиционного форума состоятся мероприятия насыщенной молодежной программы. В рамках КИФ-2025 состоится награждение победителей II Всероссийской премии «Вершина», учрежденной с целью поощрения выдающихся инвестиционных проектов, организаций и личностей, которые вносят значительный вклад в развитие инвестиционного потенциала и экономического роста регионов России. Участников и гостей КИФ ожидают насыщенные культурная, спортивная и гастрономическая программы, которые представят богатую культуру и обычаи всех регионов Северного Кавказа.

Следить за новостями Кавказского инвестиционного форума можно на официальном сайте мероприятия: forumkavkaz.org, в социальных сетях Telegram и «ВКонтакте».