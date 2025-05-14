МИД Ирана сообщил о продолжении переговоров с США по ядерному досье
Иран и США договорились продолжить обсуждения по ядерному вопросу и сейчас согласовывают время и место для следующего раунда переговоров. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
«Уже сам факт проведения переговоров и подтверждение обеими сторонами намерения их продолжить свидетельствуют о том, что переговорный процесс будет продолжен», — приводит его слова Entekhab.
Багаи сообщил, что МИД Омана, выступающий посредником и координатором этого диалога, в сотрудничестве с ними и американской стороной объявит дату и место следующего раунда. По его словам, в настоящее время ведутся консультации для определения наиболее подходящего момента для обеих сторон.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что Иран вправе проявлять осторожность и недоверие из-за прошлых нарушений обязательств США и несоответствий между их словами и действиями.
11 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.
В тот же день в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Исламскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. 12 апреля состоялся первый раунд переговоров в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд — снова в Омане 26 апреля.