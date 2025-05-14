Жителей Тулы предупредили о заморозках
В Туле в ближайшие сутки утром ожидаются заморозки до –2 градусов. С подобным предупреждением выступил Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его опубликовало региональное МЧС.
Кроме того, возможны небольшие локальные дожди. Днем столбики термометров будут подниматься до +14 градусов, пишет ТСН 24.
Ранее, 12 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в ближайшие дни заморозки ожидаются на территориях Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. По его словам, в регионах Центральной России в ближайшие дни могут наступить заморозки до –5 градусов, а в Крыму ожидается понижение температуры до –2 градусов в ночное время.