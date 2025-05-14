Банки просят клиентов прийти с родными для разморозки счета
Банки просят клиентов прийти с родными для разморозки счета. Финансовые организации активно борются с мошенничеством. Часто деньги блокируются из-за подозрительных операций. Сомнение вызывают переводы сразу после оформления кредита. Под подозрение попадает снятие денег с вклада с потерей процентов.
Часто блокируют попытки пожилых людей перевести деньги. При этом мошенники постоянно меняют схемы и сценарии хищения денег у людей. В I квартале 2025 года число жалоб на заморозку счетов выросло на 37%. Параллельно ужесточаются условия разблокировки недоступных средств, передает телеканал «Известия».
Банки требуют от клиентов приходить с родственниками. Хотя, по словам юристов, закон не обязывает приводить родных для разблокировки денег. Некоторые финансовые учреждения ссылаются на внутренние инструкции. Логика проста: близкие могут подтвердить, что клиент действует добровольно. Юристы считают, что банки проявляют чрезмерное рвение. Необходимо найти баланс в защите интересов людей.
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