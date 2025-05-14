Глава СКР взял на контроль дело о двойном убийстве подростком в Перми
Глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования дела об убийстве подростком своих родственников в Перми. Ему будет предоставлен отчет о том, как продвигается расследование. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Как пишет ИА «Ура.ру», следствие установило, что 12 мая 2025 года 16-летний юноша в квартире напал с кухонным ножом на свою бабушку, а затем нанес ножевые ранения своему дяде. Оба скончались на месте преступления. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Агентство отмечает, что соседи отзывались о подростке как о спокойном и неконфликтном юноше.
Руководитель СУ КСР по региону Денис Головкин должен представить главе ведомства доклад о ходе расследования и обстоятельствах случившегося.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что в Кировском районе Перми возбудили уголовное дело по факту гибели 18-летней девушки, тело которой нашли на заборе. Ее смерть наступила в результате проникающего колотого ранения. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц.