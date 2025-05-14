В Минэк РФ рассказали о деталях работы над брендом «товар Союзного государства»
РФ и Белоруссия прорабатывают вопрос позиционирования товара Союзного государства как бренда. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
«На сегодняшний день уже определены подходы и критерии причисления производимой продукции к «товару Союзного государства». Предварительные итоги этой работы планируем представить на очередном заседании Группы высокого уровня, которую возглавляет вице-премьер России Алексей Оверчук и глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой», — заявил он.
По его словам, в случае, если члены Группы высокого уровня одобрят предложения РФ, стороны смогут приступить к их поэтапной реализации.
«В первую очередь, необходимо будет решить все организационные и протокольные вопросы для подготовки законодательной базы. Для начала запустим инициативу в рамках пилотного проекта по нескольким товарным позициям», — рассказал Дмитрий Вольвач.
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РФ и Белоруссия разрабатывают бренд «товар Союзного государства»