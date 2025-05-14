Вторую волну половодья ждут в Тюменской области
В Тюменской области готовятся ко второй волне половодья. Паводок сменил направление, и теперь вода уходит вниз по течению реки Ишим, в Викуловский район.
В районе Викулово за последние сутки уровень воды в Ишиме увеличился еще на 36 см, до 817 см. Таковы данные тюменского ГЦМС. Через четыре-пять дней может быть достигнута отметка «опасное явление» (1000 см), не исключают метеорологи.
А в Абатском районе вода в Ишиме пошла на спад. В районе села Абатское за сутки уровень снизился на 3 см, до 1118 см. На 358-м км федеральной трассы Тюмень – Омск уровень воды снизился на 3 см, до 918 см.
В Ильинке Казанского районе уровень упал на 2 см, до 790 см, а в городе Ишим — на 6 см, до 896 см.
По словам главы региона Александра Моора, которые приводит ИА «Ура.ру», все необходимые меры для защиты инфраструктуры и населения приняты.
30 апреля Моор сообщил, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он отметил, что жители населенных пунктов, где будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.