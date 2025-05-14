В Дагестане более 50 сел остались без дорожного сообщения из-за обвала скалы
В Чародинском районе Дагестана более 50 населенных пунктов остались без дорожного сообщения в результате обвала скальной породы. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ по республике.
По данным ведомства, на границе Чародинского и Гунибского района на автодороге Гуниб – Цуриб произошел сход скальных пород на проезжую часть. Вследствие без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района, где проживают более 14 тыс. человек.
В МЧС добавили, что для расчистки дороги выехала бригада дорожно-эксплуатационного полка (ДЭП) в составе двух человек и одной единицы техники. Кроме того, от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечены четыре человека и две единицы техники.
Также в пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что устранение последствий обвала взято под контроль. Помимо этого, по факту инцидента организована проверка для установления причин произошедшего.
Ранее, 3 мая, в Геленджике при проведении строительных работ произошел обвал грунта и скальной породы, из-за чего пострадали четыре человека. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.