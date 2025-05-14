Захарова назвала Каллас пакетчицей из-за слов о работе над санкциями против РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Каю Каллас пакетчицей на фоне возможного введения 17-го пакета антироссийских санкций.
«Пакетчица», — написала официальный представитель МИДа в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала слова Каллас на встрече Копенгагене о работе над очередным санкционным списком против России.
На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая глава евродипломатии рассказала, что Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.
10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запугивать Россию санкциями — пустое дело. Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия после введения.