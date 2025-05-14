Финляндия планирует перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи
Финляндия планирует отказаться от привычной ширины железнодорожной колеи и перейти на европейский стандарт в 1 435 мм. Об этом 13 мая проинформировал Yle со ссылкой на министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.
По ее словам, правительство примет об этом решение до 27 июля. Она считает, что переход на европейский стандарт направлен на повышение безопасности грузов, развитие трансграничных контактов со Швецией и Норвегией.
Ранне также назвала нововведение совместным проектом Европы и НАТО. Работы по переходу новый стандарт планируют начать не ранее 2030-х годов. Для реализации проекта, по ее словам, понадобятся значительные средства.
«Важно, чтобы страны Северной Европы сотрудничали, даже когда речь идет о вопросах логистики», — отметила Ранне.
13 мая сообщалось, что русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию на решение финских властей закрыть границу с Россией. По словам депутата горсовета Лаппеенранты Ивана Девяткина, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) русскоязычных жителей, проживающих на территоррии государства, признали национальным меньшинством.