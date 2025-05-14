Захарова высмеяла публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах в Стамбуле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 мая прокомментировала сообщения о якобы деталях участия РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.
Она добавила, что людям не нужно ориентироваться на публикации «анонимных источников».
«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, представители России своевременно объявят всю информацию о переговорах между обеими странами. Кроме того, официальный представитель МИДа также сообщила, что необходимо дождаться официальных заявлений по данной теме.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.