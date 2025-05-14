Неизвестный открыл стрельбу в гостиничном комплексе Киева

В Киеве в Святошинском районе неизвестный мужчина открыл стрельбу в одной из гостиниц. Об этом 14 мая сообщило агентство «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По данным местной полиции, сообщение о стрельбе поступило в 07:30, после чего на место происшествия прибыли сотрудники органов. Уточняется, что мужчина был задержан. В ходе стрельбы пострадавших нет, дополняет «Газета.Ru».

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

12 мая на Украине двух подростков задержали за попытку взорвать сотрудников полиции самодельной взрывчаткой в Ровненской области. Отмечалось, что в мессенджере Telegram подростки нашли вариант быстрого заработка, а затем получили инструкцию по сбору взрывчатки. После установления личностей злоумышленники были задержаны и заключены под стражу.