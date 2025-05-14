ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Российские военные поразили танк Leopard около населенного пункта Степановка на донецком направлении. Кадры 14 мая показало Минобороны РФ.
Уточняется, что это было сделано с помощью расчетов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
14 мая в Харьковской области росгвардейцы уничтожили украинский гексакоптер «Баба-яга» воздушным тараном. Уточняется, что дрон украинских боевиков обнаружили над лесополосой недалеко от одного из населенных пунктов в ходе воздушной разведки.