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Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с маркетплейсами и «Госуслугами»

Верестникова: мошенники обманывают россиян через фейковую доставку из ПВЗ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Злоумышленники используют новую схему мошенничества, в рамках которой звонят гражданам РФ от лица работников пунктов выдачи маркетплейсов и предлагают доставить на дом ранее заказанные товары. При этом человека просят назвать СНИЛС, ИНН или код из смс. Об этом 14 мая рассказала генеральный директор компании по кибербезопасности SafeTech Group (STCrypt) Дарья Верестникова.

«В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс», — рассказала она «РИА Новости».

После разговора с якобы сотрудником и передачи информации о личных данных звонит «товарищ майор» и сообщает о взломе «Госуслуг». Он начинает убеждать человека, что его средства в опасности и единственным выходом из ситуации остается перевод на специальный счет или же передача наличных в руки сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что аккаунт пользователя тронут не был, а смс отправляют с фейкового номера.

По словам эксперта, эта мошенническая схема работает, так как из-за нее в сознании людей остаются мысли, что за счет их аккаунта «Госуслуг» можно остаться без денег. Злоумышленники пользуются тем, что благодаря сервису люди берут кредиты, подписывают документы и так далее, а вся безопасность зависит от смс.

«И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ — достаточно просто ввести в заблуждение гражданина», — отметила эксперт.

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Ранее, 13 мая, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали о данных, которые нельзя никому сообщать. В частности, в их число входят сведения, связанные с банковской картой, среди которых номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения.

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