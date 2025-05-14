Жителя Норильска осудили за убийство криминального авторитета 18 лет назад
Суд приговорил жителя Норильска к 13 годам колонии строгого режима за убийство выхлопными газами криминального авторитета в 2006 году. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Уточняется, что криминальный авторитет в 2006 году поссорился со своими знакомыми. Затаив обиду и желая избавиться от конкурентов, зачинщик привлек к расправе двух своих друзей. В результате они похитили мужчин, заперли их в металлический контейнер, после чего подсоединили шланг к выхлопной трубе автомобиля и наполнили помещение угарным газом работающего двигателя.
«Смерть одного из жертв наступила из-за отравления окисью углерода. Второго потерпевшего, подающего признаки жизни, один из «мстителей» задушил руками. Тела мужчин выбросили в сугроб в безлюдном месте Норильска», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что данное преступление оставалось нераскрытым на протяжении 18 лет. Однако в конечном итоге фигурантов удалось вычислить. В результате суд приговорил зачинщика к 13 годам колонии строгого режима.
«В отношении его сообщника уголовное дело приостановлено ввиду заключения им контракта о прохождении военной службы. Уголовное преследование третьего соучастника прекращено в связи со смертью», — дополнили в прокуратуре.
5 мая стало известно, что мужчина, причинивший 28 лет назад повлекшие смерть тяжкие телесные повреждения своей девушке, предстанет перед судом в Красноярском крае. Трагедия произошла в городе Ачинске в 1997 году, когда пьяный 25-летний мужчина толкнул с лестничной площадки свою девушку в ходе ссоры. В результате женщина выбила телом окно на площадке между третьим и четвертым этажами и упала вниз. Сам обвиняемый признал вину.