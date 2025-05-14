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Макрон: Франция отдала Украине всё, что у неё было

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Франция поставила Украине всё количество оружия, которое имелось в стране, и не может передавать больше из-за угрозы ослабления собственной армии. Об этом 13 мая сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Так президент прокомментировал критику по поводу недостаточной военной поддержки Украине.

«Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали всё, что могли дать, в три раза нарастили производство», — считает он.

Французский лидер уточнил, что армия страны не подготовлена к длительному конфликту «высокой интенсивности», вследствие чего Париж не может поставлять Киеву больше того вооружения, что имеет.

По словам Макрона, Франция уже передала украинской стороне несколько гаубиц Caesar, которые были предназначены для других стран-партнеров, однако дальнейшие поставки не могут быть осуществлены из-за опустошения оружейных резервов Парижа.

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В том же интервью Макрон заявил, что украинские жители осознают, что возврат к границам 2014 года невозможен. При этом французский лидер отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине поспособствуют решению территориальных вопросов.

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