Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у берегов Королевства Тонга

Землетрясение, магнитуда которого достигла 6,4, произошло в районе Королевства Тонга. Об этом 14 мая проинформировали на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 137 км к юго-западу от острова Неиафу с населением примерно 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 243 км.

Об угрозе цунами информации не поступало. Также о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

13 мая сообщалось о землетрясении в крупном вулканическом районе Флегрейские Поля в Италии. Его магнитуда достигла 4,4. Подземный толчок обнаружили к западу от Неаполя.