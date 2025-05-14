Российские военные уничтожили дрон ВСУ «Баба-яга» в Харьковской области

В Харьковской области росгвардейцы уничтожили украинский гексакоптер «Баба-яга» воздушным тараном. Об этом 14 мая сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Оператор БПЛА «стальной» бригады Росгвардии направил свой FPV-дрон на гексакоптер противника и сбил его точным попаданием», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что дрон украинских боевиков обнаружили над лесополосой недалеко от одного из населенных пунктов в ходе воздушной разведки.

13 мая военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щербиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сначала бронеавтомобиль ВСУ подорвался на установленной российскими военнослужащими мине. Затем расчеты беспилотников несколькими попаданиями уничтожили технику противника, не допустив возможности ее восстановления и повторного применения.