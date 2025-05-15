В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит творческая встреча с участниками группы «Альянс». Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит творческая встреча с участниками группы «Альянс». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 15 мая, проходит творческая встреча с музыкантами группы «Альянс», посвященная 65-летнему юбилею вокалиста Игоря Журавлева.
Участники:
— Игорь Журавлев, вокалист и гитарист группы «Альянс»;
— Андрей Туманов, бас-гитарист группы «Альянс»;
— Герман Штром, вокалист, клавишник и гитарист группы «Альянс».
«Альянс» — культовая new wave и этно-рок-группа, основанная в 1981 году.