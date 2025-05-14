Путин: извинений для возвращения иностранного бизнеса в Россию недостаточно

Извинений ушедших зарубежных компаний, которые критиковали Россию, будет недостаточно. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По его словам, иностранный бизнес лично обращаются к нему с просьбой позволить вернуться на российский рынок. Путин также отметил, что некоторые компании уходили из РФ со «слезами на глазах».

«Ну мы видим, на меня выходит крупный бизнес, хотят вернуться. Ну ради бога, пожалуйста. Но здесь очень важно, <...> во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел. <...> Кто-то нахамил, оскорблял нас, ну пускай сидит там где-то, бог с ними», — заявил президент.

Он считает, что этого особенно будет недостаточно в тех случаях, когда зарубежные предприниматели перечисляли средства на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 31 марта, директор департамента международных организаций российского МИДа Кирилл Логвинов заявил, что зарубежные предприятия рассчитывают на то, что Россия быстро «всё забудет и простит» на фоне возвращения западных брендов на территорию РФ.