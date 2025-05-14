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В Москве три старинных дома в стиле эклектики признаны памятниками архитектуры

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Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
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В Москве три дома конца XIX – начала XX века включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом 14 мая сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В такие объекты вошли особняк Е.Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняк А.В. Демидова на Садовой-Кудринской улице, а также особняк Н.В. Урусовой в Денежном переулке. До этого строения имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Дом Екатерины Лопатиной возведен в 1889 году, он относится к архитектурному стилю «эклектика». На фасаде можно увидеть софитный карниз с зубцами, которые упираются в кронштейны с львиными масками и маскаронами.

Особняк на Садовой-Кудринской улице построили в 1912 году, он имеет сложную архитектурную форму. В нем сочетаются стили неоготики и модерна из-за мозаичных вставок, рельефов, филенки и металлических элементов на доме.

Здание в Денежном переулке сконструировали в 1899 году в качестве жилого дома. В настоящее время хорошо сохранилось историческое оформление фасадов строения в неоклассическом стиле. Интерьеры выполнены в стиле эклектики, присутствует лепной и тянутый штукатурный декор, тонированные орнаментальные рельефы с растительными мотивами, плафоны и розетки и щитовой паркет.

Отмечается, что за последние 14 лет в реестр объектов культурного наследия вошло более 700 зданий. Кроме того, такой статус обеспечивает государственную охрану — такие объекты нельзя сносить, также владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с властями города.

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Накануне Собянин рассказал, что только с начала этого года в столице было выдано свыше 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. По его словам, многие работы по реставрации фасадов дворца Н.А. Дурасова завершены. В частности, отреставрированы барельефы на античную тематику, очищен лепной декор и устранены мелкие трещины.

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