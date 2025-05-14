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Книга о рок-музыканте Нике Кейве «Вера, надежда, резня» вышла на русском языке

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Фото: Getty Images/Larry Busacca
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Крупнейшее событие в литературе о музыке 2022 года: бестселлер «Вера, надежда, резня» переведен на русский язык и выпущен издательством «КоЛибри». «Известия» ознакомились с книгой, которая основана на 40 часах бесед австралийского рок-музыканта Ника Кейва с журналистом Шоном О’Хаганом.

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Фото: CoLibri.ru
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В 2015 году трагически погиб сын Кейва Артур, во время пандемии музыкант потерял мать — и не смог с нею попрощаться. А когда книга «Вера, надежда, резня» готовилась к печати, покончил с собой другой сын Кейва, Джетро Лэзенби. Интервью О’Хагану, с которым Кейв знаком больше 30 лет, напоминает исповедь.

Главная тема композиций Кейва — духовность. Богоборчество переходит в молитву и возвращается к состоянию гнева и хаоса иногда в рамках одного трека, не говоря уже об альбомах.

«Откровенное неприятие божественного вредно для сочинительской деятельности. Атеизм мешает музыкальному творчеству. Это ставит тебя в невыгодное положение, потому что возможности твои ограниченны, к тому же отрицается сама священная суть музыки. По моему опыту, это просто зашоренность», — размышляет в книге Кейв.

Существенная часть текста книги — размышления музыканта на тему Ветхого Завета, своих отношений с христианством и другими религиями. А также обсуждение текстов песен, которые Кейв написал об этом в разные годы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

О бедном артисте замолвили слово: в России вышла лучшая книга о Нике Кейве

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