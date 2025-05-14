Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах

В Каннах открылся 78-й Международный кинофестиваль. «Известия» побывали на мероприятии и поговорили с присутствовавшими там режиссерами якутского кино Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашевым.

Оба режиссера — лауреаты крупнейших отечественных фестивалей и премий и при этом очень успешны в якутском прокате. Они приехали на Круазетт (Давыдову пришлось добираться трое суток) не смотреть кино, а искать партнеров для собственных проектов: параллельно с фестивалем здесь проходит крупнейший в мире кинорынок, Давыдов и Бурнашев — официальные участники. Давыдов привез проект «Колыбельная».

«Это якутская драма. Я на нее хочу найти партнеров зарубежных для того, чтобы этот проект вести более грамотно. Не делать маленькое якутское кино, а отработать его шире», — поделился он.

Также Давыдов рассказал, что у него есть несколько идей фильмов, которые он мог бы снять даже в Европе, в том числе на английском языке.

Бурнашев сообщил, что у него есть готовый фильм, который он будет предлагать дистрибьюторам и сейлс-агентствам.

«Это «Пентхаус», который я снимал в Малайзии. Это международный проект, на который я постараюсь найти покупателей. И на будущие свои идеи буду встречаться с разными продюсерами», — отметил режиссер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ста одежках: Канны открылись скандалом