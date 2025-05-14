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В Пентагоне допустили прямое противостояние США и РФ из-за Украины

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Эскалация конфликта на Украине может привести к прямому военному столкновению США и России. Об этом 13 мая заявил глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов, генерал Грегори Гийо.

В своем докладе к слушаниям в конгрессе он выразил мнение, что шанс перехода на прямое противостояние становится выше.

«Вероятность прямого конфликта между США и одним из их ключевых соперников возрастает», — сказал Гийо, его слова приводит ТАСС.

Он сделал предположение, что в украинском конфликте есть вариант развития событий, при котором эскалация приведет к прямому противостоянию Соединенных Штатов и России.

По словам главы Северного командования ВС США, к таким государствам относится не только Россия, но и Китай, КНДР и Иран. Гийо утверждает, что ряд этих стран якобы может бросить вызов Вашингтону на фоне уверенности в упадке Запада.

Стамбул 2.0: что известно о возможных переговорах России и Украины 15 мая
Информация об уровне встречи не разглашается

Ранее в этот день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Штаты введут «сокрушительные» санкции в отношении РФ при отсутствии прогресса на предстоящих переговорах в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта. По словам американского дипломата, потенциальные санкции затронут Центральный банк России и транзит российской нефти.

11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение РФ незамедлительно.

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