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Актер Роберт Де Ниро получил на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь»

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Американский актер Роберт Де Ниро во вторник, 13 мая, получил «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале.

В своей речи на сцене актер раскритиковал президента США Дональда Трампа и его предложение ввести пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом.

«Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, вы можете назначить пошлину на него. <…> Конечно, это неприемлемо», — цитирует слова актера Reuters.

Он призвал «всех, кому небезразлична свобода», протестовать против Трампа.

В ста одежках: Канны открылись скандалом
На фестивале больше русских, чем кажется, есть даже якутское кино

Ранее, 25 мая, фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла во Дворце фестивалей. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова — эпизодические.

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