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Расчеты гаубиц М-46 уничтожили миномет ВСУ на красноармейском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в среду, 14 мая, сообщило Минобороны России.

Уточняется, что сначала разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявила замаскированную позицию 120-миллиметрового миномета украинских боевиков. Затем разведданные получил расчет пушки М-46.

Российские военнослужащие прицелились по заданным координатам и двумя выстрелами нанесли поражение противнику. Контроль вели операторы БПЛА.

Как указали в военном ведомстве, благодаря слаженным и быстрым действиям расчетов беспилотной авиации и артиллеристов техника ВСУ была уничтожена с минимальным расходом боеприпасов. После подтверждения успешного выполнения задачи российские бойцы замаскировали гаубицу и убрались в заранее оборудованное укрытие на случай ответного огня.

«Я его называю «маленький компьютер». Тем более там циферки, крутишь-вертишь и получаешь уже результат. В этом орудии сложного ничего такого нет. Самое главное — это чтобы весь расчет работал слаженно. Нас поэтому и называют «организм», — поделился старший сержант Фаниль Ахметкиряев.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц по минометным расчетам, бронетехнике и живой силе ВСУ. На кадрах видно, как расчет «Мста-С» готовит гаубицу к бою, наводит орудие по установленным заранее координатам и делает залп. Огонь по противнику ведется из 152-миллиметровой пушки с применением осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью действия.

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