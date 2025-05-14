Реклама
Прямой эфир
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Общество
В Госдуме предложили ввести квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Мир
РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025-м
Мир
В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров
Мир
Адвокат Гуцул допустил нахождение башкана под домашним арестом до марта 2026-го
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Экономика
Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 14 мая
Мир
NYT узнала о признании израильскими военными угрозы массового голода в Газе
Мир
На 93 году жизни умер режиссер Роберт Бентон
Экономика
Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли
Мир
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Культура
НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Спорт
«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина
Сюжет:

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ВС РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск (ВДВ) российской армии уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Минобороны РФ в среду, 14 мая, показало кадры боевой работы артиллеристов.

Скопление сил ВСУ в лесном массиве было обнаружено в ходе разведки. Координаты местоположения вражеской пехоты были оперативно переданы российским артиллеристам. Расчет РСЗО БМ-21 «Град» выдвинулся на огневую позицию и в короткие сроки уничтожил цель точным ударом.

«РСЗО БМ-21 «Град» имеет 40 неуправляемых ракет на своем вооружении. Работаем по противнику как укрытому, так и открыто расположенному, по пунктам временной дислокации. Работаем очень часто, на курском направлении особенно интенсивная работа. Мотивированы, имеем высочайшую мотивацию, чтобы выбить противника с нашей земли, и каждый день делаем армию Украины немножечко меньше», — прокомментировал командир реактивного взвода с позывным Гаус.

Он подчеркнул, что на развертывание по прибытии на огневую позицию требуется не больше двух минут. Военнослужащие работают быстро и слаженно, в кратчайшие сроки уничтожая любую цель: пикапы, артиллерию, личный состав ВСУ.

«Слаженность действий обусловлена боевым опытом, который присутствует у каждого военнослужащего, который работает на данной машине. Огромное количество совместных выездов, огромное количество проделанной вместе работы, выполненных боевых задач — они сплачивают коллектив, и мы без слов понимаем друг друга. Каждый знает, что ему необходимо делать, чтобы максимально быстро выполнить поставленную задачу», — поделился Гаус.

Дрон и молнии: на Украине задумались об экспорте оружия
По мнению экспертов, таким образом власти намерены легализовать контрабандный поток

Ранее, 13 мая, в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне проведения СВО в Сумской области.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025