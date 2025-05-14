Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ВС РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск (ВДВ) российской армии уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Минобороны РФ в среду, 14 мая, показало кадры боевой работы артиллеристов.

Скопление сил ВСУ в лесном массиве было обнаружено в ходе разведки. Координаты местоположения вражеской пехоты были оперативно переданы российским артиллеристам. Расчет РСЗО БМ-21 «Град» выдвинулся на огневую позицию и в короткие сроки уничтожил цель точным ударом.

«РСЗО БМ-21 «Град» имеет 40 неуправляемых ракет на своем вооружении. Работаем по противнику как укрытому, так и открыто расположенному, по пунктам временной дислокации. Работаем очень часто, на курском направлении особенно интенсивная работа. Мотивированы, имеем высочайшую мотивацию, чтобы выбить противника с нашей земли, и каждый день делаем армию Украины немножечко меньше», — прокомментировал командир реактивного взвода с позывным Гаус.

Он подчеркнул, что на развертывание по прибытии на огневую позицию требуется не больше двух минут. Военнослужащие работают быстро и слаженно, в кратчайшие сроки уничтожая любую цель: пикапы, артиллерию, личный состав ВСУ.

«Слаженность действий обусловлена боевым опытом, который присутствует у каждого военнослужащего, который работает на данной машине. Огромное количество совместных выездов, огромное количество проделанной вместе работы, выполненных боевых задач — они сплачивают коллектив, и мы без слов понимаем друг друга. Каждый знает, что ему необходимо делать, чтобы максимально быстро выполнить поставленную задачу», — поделился Гаус.

Ранее, 13 мая, в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне проведения СВО в Сумской области.