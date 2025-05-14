Из тюрьмы Аль-Джадида в Триполи на фоне столкновений сбежали заключенные
Из тюрьмы Аль-Джадида, расположенной к востоку от столицы Ливии Триполи, сбежали заключенные. Об этом в среду, 14 мая, сообщает телеканал Al Jazeera.
Согласно заявлению полиции столичной провинции, большинство сбежавших заключенных было приговорено за совершение тяжких преступлений.
Также минимум три муниципалитета ливийской столицы приостановили занятия и экзамены в учебных заведениях из-за стрельбы.
Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. Российское посольство в стране уточнило, что его в ходе вооруженных столкновений не затронуло. В ряде районов ливийской столицы 13 мая снова зафиксировали вооруженные столкновения.
Позднее, 13 мая, стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек. Отмечается, что тела погибших были найдены в районе Абу-Салима, где проходили столкновения.